Aeroporti, entro il 3 giugno le manifestazioni di interesse per SAC

(Teleborsa) - Scade mercoledì 3 giugno il termine per presentare le manifestazioni di interesse al processo di privatizzazione della SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, che metterà a disposizione almeno il 51% del pacchetto azionario. Il capitale sociale è di 31,3 milioni, ma il valore della SAC oscillerebbe tra i 500 e 600 milioni.



Le voci sulle candidature si sono moltiplicate e chiamano in causa la spagnola Aena, gestore unico degli aeroporti del Paese, la multinazionale iberica Ferrovial, Corporación América Airports, che ha chiuso il primo trimestre 2026 con incremento di utili e ricavi, Vinci Airports, presente in 65 aeroporti di 13 paesi, Save-Ardian-Finint, Groupe Adp-Aéroports de Paris per arrivare a Adq, fondo sovrano di Abu Dhabi.

Condividi

```