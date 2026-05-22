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New York: giornata depressa per C.H.Robinson

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per C.H.Robinson
Composto ribasso per il fornitore di servizi logistici, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.
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