Union Pacific scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia ferroviaria statunitense , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,30%.



L'andamento di Union Pacific nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Union Pacific è in rafforzamento con area di resistenza vista a 274,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 262,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 285,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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