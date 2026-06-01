Over 50 protagonisti del turismo: prenotazioni in aumento del 44%

(Teleborsa) - Gli over 50 stanno diventando uno dei principali motori della domanda turistica italiana. Secondo un’elaborazione di Adelante+, tour operator dedicato ai viaggiatori 50-60enni nato come spin-off di Vamonos-Vacanze.it, nell’ultimo anno le prenotazioni di viaggi organizzati in questa fascia d’età sono aumentate del 44%.



Il fenomeno è sostenuto da una crescente capacità di spesa. Gli insight elaborati dal tour operator su dati Istat, Eurostat e mercato turistico europeo mostrano infatti che il viaggiatore over 50 registra una spesa media per viaggio superiore del 38% rispetto agli under 35 e una permanenza media più lunga del 28%.



"Non si tratta più di turismo senior nel senso tradizionale del termine, ma di una domanda economicamente solida, con maggiore disponibilità di tempo e una forte propensione a investire in esperienze di qualità", spiegano gli analisti di Adelante+.



Secondo il tour operator, la crescita è particolarmente evidente nelle crociere, nei tour culturali e nei viaggi a medio raggio, con una forte concentrazione delle partenze nei mesi primaverili e autunnali. Un elemento che rende il segmento particolarmente interessante per il settore perché contribuisce alla destagionalizzazione dei flussi turistici.



Alla base del fenomeno vi sono anche fattori demografici e sociali. In Italia il 36% delle famiglie è composto da una sola persona e cresce il numero di single, separati e divorziati nella fascia over 50, con maggiore flessibilità organizzativa rispetto alle generazioni più giovani. Per questo, secondo Adelante+, sta emergendo con forza il cosiddetto "turismo relazionale": una domanda che non sceglie soltanto la destinazione ma anche il contesto sociale del viaggio.



"Sempre più clienti cercano gruppi omogenei per età, accompagnamento organizzativo, sicurezza e condivisione dell’esperienza. Il viaggio diventa così un’esperienza sociale oltre che turistica", osservano dal tour operator. Nel calendario 2026 risultano in crescita soprattutto crociere nel Mediterraneo, tour culturali tra Turchia ed Egitto e partenze verso Canarie, Capo Verde e Mar Rosso.



"Gli over 50 non rappresentano più una nicchia del mercato turistico, ma una delle componenti economicamente più rilevanti della nuova domanda italiana ed europea", concludono gli analisti di Adelante+.

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