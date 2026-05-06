Uber, utile operativo record nel primo trimestre e guidance al rialzo per il secondo

(Teleborsa) - Uber Technologies ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati solidi, battendo le attese sulla redditività e fornendo una guidance per il secondo trimestre sopra il consensus.



Le prenotazioni lorde sono cresciuti del 25% a 53,7 miliardi di dollari (+21% a cambi costanti), con i viaggi a +20% a 3,6 miliardi e gli utenti attivi mensili a +17%. I ricavi sono saliti del 14% a 13,2 miliardi, ma hanno mancato le stime per l'impatto delle tempeste invernali, del conflitto in Medio Oriente e dei maggiori costi del carburante. L'utile operativo GAAP è cresciuto del 57% a 1,9 miliardi (record storico) mentre l'EPS non-GAAP è salito del 44% a 0,72 dollari. L'Adjusted EBITDA è aumentato del 33% a 2,5 miliardi. Il free cash flow si è attestato a 2,3 miliardi.



Il CEO Dara Khosrowshahi ha dichiarato: "Raggiungere i 50 milioni di membri Uber One è un traguardo entusiasmante mentre portiamo avanti la nostra strategia di piattaforma; oggi questi abbonati generano la metà delle nostre Prenotazioni Lorde nei settori Mobilità e Consegne".



"Abbiamo avuto un inizio di 2026 eccezionale, con una crescita delle Prenotazioni Lorde superiore al 21% per il terzo trimestre consecutivo e utili che scalano a un ritmo più che doppio rispetto al fatturato (topline) – ha aggiunto il CFO Balaji Krishnamurthy –. Da questa posizione di forza, stiamo investendo con convinzione nelle significative opportunità future, adottando al contempo un approccio efficiente in termini di capitale per i veicoli autonomi (AV) e abbracciando l'IA per promuovere crescita e produttività".



Per il secondo trimestre 2026 Uber prevede Gross Bookings tra 56,25 e 57,75 miliardi (+18-22% a cambi costanti, sopra le stime di 56,07 miliardi) e EPS non-GAAP tra 0,78 e 0,82 dollari, incorporando un impatto negativo di circa 60 bps dal conflitto in Medio Oriente.



Sul fronte strategico, Uber punta ad espandere i robotaxi in 15 città entro fine 2026 tramite partnership con oltre 20 aziende, e ha siglato con Santander una facility da 1 miliardo di euro per supportare gli operatori di flotte in Europa.

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