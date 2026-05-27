Valica conclude AuCap con 611 mila euro: 81,5% dell'importo massimo

(Teleborsa) - Valica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia, ha reso noto che l'aumento di capitale si è concluso positivamente con la sottoscrizione di 305.640 azioni di nuova emissione, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di 611.280 euro, pari all'81,5% circa dell'importo massimo. EnVent Italia SIM è stato Arranger e Global Coordinator dell'operazione.

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