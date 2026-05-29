RiminiWellness, turismo del benessere al centro: da slow tourism a nuovi paradigmi rigenerativi

(Teleborsa) - Il turismo del benessere è uno dei temi protagonisti della seconda giornata di RiminiWellness 2026. I lavori sono partiti questa mattina con il seminario sullo Slow Tourism promosso da CNA Benessere e Sanità Emilia-Romagna e CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna. L'incontro, moderato da Elisa Muratori, responsabile CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna, si è aperto con Laura Sillato, presidente CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna, arricchito dall’intervento di Roberta Frisoni, assessora al turismo, commercio, sport della Regione Emilia-Romagna, che ha evidenziato: “Il turismo slow e wellness rappresenta una delle traiettorie più interessanti e strategiche per il futuro dell’Emilia-Romagna. Cresce infatti la domanda di esperienze che uniscono benessere, attività outdoor, mobilità dolce, enogastronomia e scoperta autentica dei territori. La nostra regione ha tutte le caratteristiche per essere protagonista di questo cambiamento grazie a una rete di cammini, ciclovie, borghi, terme, città d’arte e prodotti d’eccellenza che permettono di costruire un’offerta turistica sostenibile, diffusa e capace di generare valore per le comunità locali. I dati confermano questa tendenza: secondo il Forum Ambrosetti il turismo sportivo e outdoor rappresenta oggi l’8% degli arrivi turistici in Italia e il 14% delle presenze complessive. In Emilia-Romagna oltre due persone su tre praticano sport o attività fisica e il territorio si conferma tra i più dinamici del Paese per partecipazione sportiva, qualità dell’offerta e infrastrutture dedicate. In questo scenario RiminiWellness si conferma un osservatorio privilegiato delle nuove tendenze del turismo contemporaneo e un evento strategico per valorizzare la vocazione dell’Emilia-Romagna come terra dell’ospitalità, del movimento, del benessere e delle esperienze autentiche”.



Presenti anche Susanna Maggioni, vicepresidente FIAB Italia, Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani con il caso di successo Food Valley Bike, e Christian Bertoni, vicepresidente Aps “Senio e Gesso”.



Il focus proseguirà nel pomeriggio con l'incontro "Gli scenari futuri del wellness tourism", volto a esplorare come la cultura della salute stia trasformando viaggi, hotellerie e settore congressuale. L'appuntamento, guidato dall'industry expert Paola Rizzitelli, sarà arricchito dalla partecipazione di Annalisa Giannini, responsabile sviluppo clienti divisione Event & Conference di IEG, Raffaella Disipio, direttore Italcares Confindustria Federterme, Vincenzo Primitivo e Simona Tedesco, entrambi medici e chirurghi specializzati in medicina della longevità, Elena Andreolli, amministratore delegato delle Terme di Comano, Giacomo Bullo, corporate communication manager ALMA, e Carlo Goretti, COO di Acqua e Terme di Fiuggi.

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