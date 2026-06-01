Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Avanza la società di software francese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dassault Systemes , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,01 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,31. Il peggioramento di Dassault Systemes è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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