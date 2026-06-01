Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Avanza la società di software francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dassault Systemes, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,01 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,31. Il peggioramento di Dassault Systemes è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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