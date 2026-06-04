Parigi: balza in avanti Dassault Systemes

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di software francese , con una variazione percentuale del 2,76%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Dassault Systemes rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Dassault Systemes evidenzia un declino dei corsi verso area 19,19 Euro con prima area di resistenza vista a 19,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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