Parigi: risultato positivo per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di software francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,47%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dassault Systemes rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Dassault Systemes sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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