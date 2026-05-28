Parigi: seduta molto difficile per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di software francese , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,30% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Dassault Systemes è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Dassault Systemes . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,56 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 17,92. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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