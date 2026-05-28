Parigi: seduta molto difficile per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di software francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,30% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Dassault Systemes è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Dassault Systemes. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,56 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 17,92. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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