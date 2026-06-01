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Piazza Affari: calo per l'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: calo per l'indice del settore alimentare italiano
Il Comparto alimentare a Piazza Affari perde lo 0,99%, continuando la seduta a 68.665,7 punti.
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