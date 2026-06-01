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Piazza Affari: calo per RCS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per RCS
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo editoriale, che tratta con una perdita del 2,82%.

Il movimento di RCS, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8893 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9063. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9233.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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