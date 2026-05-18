RCS, quotazioni in calo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo editoriale , che passa di mano in perdita del 7,53%.



La tendenza ad una settimana di RCS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della media company sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,9273 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 0,9103. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,9443.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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