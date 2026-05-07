RCS, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,07 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di RCS MediaGroup , gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nonché la distribuzione di un dividendo di 0,07 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 8 il 18 maggio 2026 e valuta 20 maggio 2026 (record date il 19 maggio 2026).



Approvata la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione; approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente delibera assembleare.

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