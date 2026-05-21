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Piazza Affari: calo per Fiera Milano

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Fiera Milano
Sottotono illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che passa di mano con un calo del 2,26%.
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