Milano 10:51
50.019 +0,39%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:51
10.449 +0,22%
Francoforte 10:51
25.137 +0,18%

Piazza Affari: in calo D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo D'Amico
Sottotono il leader mondiale nel trasporto marittimo, che passa di mano con un calo del 3,75%.
Condividi
```