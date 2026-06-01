PMI europee: quasi la metà ha difficoltà a trovare lavoratori

(Teleborsa) - Quasi la metà delle piccole e medie imprese (PMI) europee (46 %) ha difficoltà a trovare lavoratori con le giuste competenze. Lo rileva un nuovo sondaggio Eurobarometro dal quale emerge che l'assunzione di cittadini di paesi terzi rimane limitata. Negli ultimi due anni una piccola e media impresa (PMI) su sette ha tentato di assumere lavoratori al di fuori dell'UE. Tra coloro che hanno assunto cittadini di paesi terzi (14% del campione), il 54% ha descritto il processo di assunzione come difficile.



La complessità delle procedure amministrative e di immigrazione è la barriera più frequentemente citata (31%), seguita dalla difficoltà di trovare candidati idonei (25%) e di superare le barriere linguistiche (24%).



Secondo l'indagine, la maggior parte delle imprese (dall'85% al 90%) gestisce direttamente i lavoratori assunti al di fuori dell'UE. Le PMI sono scarsamente consapevoli del sostegno pubblico alle assunzioni internazionali. L'uso di agenzie di reclutamento private è significativamente più elevato per le assunzioni internazionali.



Le imprese consultate suggeriscono che le assunzioni al di fuori dell'UE potrebbero essere migliorate attraverso il sostegno finanziario (31%), l'informazione e l'orientamento (25%), l'assistenza nella ricerca di candidati (23%), l'aiuto per l'integrazione sul posto di lavoro (20%) e il sostegno all'immigrazione e alla ricollocazione (18%).



"Le PMI sono fondamentali per l'economia dell'UE e rappresentano circa il 99 % delle imprese. Devono trovare persone con le giuste competenze per rafforzare la competitività dell'UE. Fornendo alle PMI i giusti canali di informazione e sostegno, possiamo facilitare l'assunzione di lavoratori stranieri qualificati per attenuare le carenze di manodopera e di competenze nell'UE. Il prossimo bacino di talenti dell'UE contribuirà ad abbinare le offerte di lavoro nelle professioni caratterizzate da carenza di personale con i lavoratori qualificati provenienti da paesi terzi", ha commentato Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione



"Il 46% delle PMI europee ha difficoltà a trovare personale. Più della metà ha difficoltà ad assumere al di fuori dell'UE. Ciò dimostra chiaramente che dobbiamo aiutare le nostre imprese ad attrarre talenti. Con la strategia per i visti, miriamo a facilitare il reclutamento internazionale. Dobbiamo semplificare e accelerare le procedure attraverso la digitalizzazione, meno burocrazia e transizioni più agevoli dallo studio al lavoro o all'imprenditorialità. Ciò garantirà che i talenti più qualificati scelgano l'Europa", ha sottolineato Magnus Brunner, Commissario per gli Affari interni e la migrazione



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