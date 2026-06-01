Trump afferma che l'Iran "vuole davvero" un accordo ma intanto continuano gli attacchi

Gli aggiornamenti

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto questa mattina che l'Iran vuole "davvero" raggiungere un accordo con gli Stati Uniti e che questo sarà un buon accordo per Washington e i suoi alleati. Il messaggio arriva dopo che, nel fine settimana, Stati Uniti e Iran si sono scambiati messaggi cercando di apportare modifiche a una bozza di accordo che estenderebbe il cessate il fuoco e aprirebbe lo Stretto di Hormuz. Intanto, però, Israele ha intensificato l'offensiva di terra in Libano, infrangendo la fragile tregua con il suo vicino settentrionale, gli Stati Uniti hanno colpito siti militari iraniani e Teheran ha risposto con un attacco a una base aerea.



Le parole di Trump



"L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per coloro che sono con noi", ha scritto in un post sul suo profilo Truth. "Ma i Democratici, e vari Repubblicani apparentemente antipatriottici, non capiscono che è molto più difficile per me fare correttamente il mio lavoro e negoziare, quando i politicanti continuano a "cinguettare" negativamente, a livelli mai visti prima, ripetutamente, che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa? State tranquilli e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene - come sempre", ha aggiunto.



In un post di qualche ora fa, ha ribadito che "l'Iran non avrà armi nucleari" che "di fatto, la maggior parte dell'accordo verte proprio su questo".



Il potenziale accordo



Trump ha intanto inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione, ha scritto il New York Times citando tre funzionari e aggiungendo che non è stato immediatamente chiaro quali modifiche siano state apportate al testo dell'accordo.



Trump era preoccupato per alcune parti del potenziale accordo che prevedevano lo sblocco dei fondi destinati all'Iran, hanno affermato due funzionari. Un funzionario ha aggiunto che le modifiche apportate da Trump - una nuova proposta più rigida - erano probabilmente volte ad accelerare il processo esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro quadro già inviato alla Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, per l'approvazione.



Gli attacchi reciproci



Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver colpito siti militari iraniani nel fine settimana e le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato lunedì di aver preso di mira una base statunitense in risposta.



Gli attacchi sulla costa iraniana del Golfo Persico sono stati una risposta alle "azioni aggressive iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali", ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) in un post su X. "I caccia statunitensi hanno risposto prontamente eliminando le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni d'attacco a senso unico che rappresentavano una chiara minaccia per le navi in ??transito nelle acque regionali", ha affermato il CENTCOM, aggiungendo che continuerà a proteggere le risorse e gli interessi statunitensi durante il cessate il fuoco in corso.



Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha dichiarato di aver preso di mira una base aerea utilizzata dagli Stati Uniti per un attacco contro l'Iran meridionale, senza specificare quale. Lunedì, le difese aeree del Kuwait, dove si trova un'importante base statunitense, hanno intercettato attacchi missilistici e di droni, mentre le sirene d'allarme risuonavano in tutto il paese, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale KUNA.



Il fronte libanese



Domenica, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle truppe di avanzare ulteriormente in Libano nella lotta contro il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall'Iran.



Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato sia con il Presidente libanese Joseph Aoun che con Netanyahu in merito ai negoziati diplomatici tra Israele e Libano e ha proposto un piano per consentire una "graduale de-escalation", ha affermato un funzionario statunitense.

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