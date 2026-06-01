USA, a maggio le spese per costruzioni aumentano oltre le attese

(Teleborsa) - Accelera oltre le attese la spesa per costruzioni negli Stati Uniti ad aprile. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.172,4 miliardi di dollari, registrando un aumento dello 0,4% su base mensile, rispetto al +0,3% delle stime degli analisti e dopo il +0,2% di marzo.



Su base annua si è visto invece un incremento dello 0,9%.



Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dello 0,4% a 1.639,7 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono cresciute dello 0,8% a 909,9 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico invece ha segnato un incremento dello 0,4% a 532,7 miliardi di dollari.

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