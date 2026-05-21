Gas, EIA: stoccaggi USA aumentano più delle attese di 101 BCF

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 15 maggio 2026 sono risultati in crescita di 101 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (96 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 85 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.391 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento dell'1,4% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.358 BCF) e in salita del 6,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.242 BCF.

Condividi

```