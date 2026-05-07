Appuntamenti macroeconomici del 7 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 07/05/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 1%; preced. 0,9%)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -1,8 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -6,7 Mld Euro; preced. -5,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,2%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 60,62K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 1,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 189K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 4,4%)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 72 Mld piedi cubi; preced. 79 Mld piedi cubi)
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