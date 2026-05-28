Milano 16:18
49.842 +0,53%
Nasdaq 16:18
30.053 +0,26%
Dow Jones 16:18
50.702 +0,11%
Londra 16:18
10.434 -0,67%
Francoforte 16:18
25.152 -0,10%

Spese personali USA (MoM) in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spese personali USA (MoM) in aprile
USA, Spese personali in aprile su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +1% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```