USA, richieste sussidi disoccupazione salgono oltre le attese a 211mila unità

(Teleborsa) - Salgono oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 9 maggio, i "claims" sono risultati pari a 211 mila unità, in aumento di 12.000 unità rispetto alle 199 mila della settimana precedente (rivisto da 200 mila) e superiore rispetto alle 205 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 203.750 unità, in aumento di 750 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente (203.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 2 maggio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.782.000, in aumento di 24.000 unità dal dato rivisto della settimana scorsa (1.758.000) ma sotto le 1.790.000 attese.

Condividi

```