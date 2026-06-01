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Spese costruzioni USA (MoM) in marzo
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01 giugno 2026 - 16.15
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Spese costruzioni in marzo su base mensile (MoM) +0,4%
, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,3%).
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