USA, PMI Manifattura maggio al massimo da maggio 2022 ma resta sotto le attese

(Teleborsa) - I dati PMI globali di S&P di maggio hanno segnalato un netto e più marcato miglioramento delle condizioni del settore manifatturiero statunitense, in concomitanza con la ripresa della produzione più forte da aprile 2022. É quanto emerge dalla consueta indagine PMI di S&P Global.



I nuovi ordini sono nuovamente aumentati in modo significativo, ma la crescita sia della produzione che delle vendite è stata in parte trainata dall'accumulo di scorte da parte delle aziende, che cercavano di proteggersi dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e dal forte aumento dei prezzi, causato principalmente dalla guerra in Medio Oriente, che ha continuato a rappresentare un ostacolo significativo per il settore.



I costi dei fattori produttivi sono aumentati a un ritmo senza precedenti negli ultimi quattro anni, mentre i tempi di consegna dei fornitori sono peggiorati al massimo da agosto 2022. Anche la fiducia nelle prospettive si è indebolita da aprile, pur rimanendo sufficientemente positiva da contribuire a spiegare un ulteriore aumento dell'occupazione.



L'indice principale del rapporto, l'indice PMI manifatturiero statunitense destagionalizzato di S&P Global (PMI®), ha registrato 55,1 punti a maggio 2026. Si tratta di un aumento rispetto ai 54,5 del mese precedente, a conferma di un tasso di espansione più sostenuto dell'economia manifatturiera. L'ultimo dato dell'indice è stato il più alto da maggio 2022 e si è mantenuto al di sopra della soglia critica di 50,0 (che indica stabilità) per 10 mesi consecutivi. Per maggio, tuttavia, gli analisti si attendevano un aumento a 55,3 punti.



"A prima vista, il settore manifatturiero sembra funzionare a pieno regime, ma se si guarda più da vicino, il quadro non è così chiaro", ha detto Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence.



"L'indice PMI principale ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni, con una forte crescita della produzione industriale per il secondo mese consecutivo, in risposta a un ulteriore e marcato aumento degli ordini. Tuttavia, dallo scoppio della guerra in Medio Oriente, abbiamo assistito a una produzione e a una domanda sostenute dall'accumulo di scorte, poiché le aziende temono l'aumento dei prezzi e le difficoltà di approvvigionamento. Questo accumulo di scorte è stato nuovamente ampiamente evidente a maggio, e rende difficile valutare con precisione lo stato di salute sottostante dell'economia manifatturiera, poiché la crescita rallenterà una volta che questo accumulo di scorte si sarà esaurito".



"L'incidenza dei ritardi nella catena di approvvigionamento è la più alta da agosto 2022, con l'acquisto di scorte di sicurezza che non solo aggrava la stretta di approvvigionamento dovuta alla chiusura dello Stretto di Hormuz, ma spinge anche al rialzo i prezzi di un'ampia varietà di materie prime." Il conseguente forte aumento dei costi di produzione lancia un segnale preoccupante: l'inflazione nell'economia in generale è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi mesi.

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