Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Moderatamente al rialzo la prestazione del maggiore indice americano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,26%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7.626,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7.546,1. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7.707,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)