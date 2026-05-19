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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Sostanziale invarianza per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un -0,07%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 7.469,2. Primo supporto visto a 7.368,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7.334,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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