Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Sostanziale invarianza per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un -0,07%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 7.469,2. Primo supporto visto a 7.368,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7.334,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)