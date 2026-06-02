Milano 16:32
50.469 +1,39%
Nasdaq 16:32
30.529 +0,05%
Dow Jones 16:32
50.975 -0,20%
Londra 16:32
10.359 +0,20%
Francoforte 16:32
25.082 +0,32%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

La giornata dell'1 giugno chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,17%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 159,762, mentre il primo supporto è stimato a 159,374. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,15.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```