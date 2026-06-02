Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
La giornata dell'1 giugno chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,17%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 159,762, mentre il primo supporto è stimato a 159,374. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,15.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)