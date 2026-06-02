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New York: scambi in forte rialzo per Corning

Migliori e peggiori
New York: scambi in forte rialzo per Corning
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che scambia in rialzo del 13,42%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 190,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 206. Il peggioramento di Corning è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 180,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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