New York: scambi in forte rialzo per Corning

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che scambia in rialzo del 13,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 190,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 206. Il peggioramento di Corning è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 180,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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