Milano 2-giu
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Nasdaq 2-giu
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Dow Jones 2-giu
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Londra 2-giu
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Francoforte 2-giu
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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Banks
Performance positiva per l'indice bancario europeo, che continua la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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