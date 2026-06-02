Francoforte: andamento sostenuto per Scout24

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,36%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Scout24 rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Scout24 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 77,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 75,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 80,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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