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Francoforte: andamento sostenuto per Scout24

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Scout24
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Scout24 rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Scout24 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 77,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 75,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 80,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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