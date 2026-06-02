Intuit, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società produttrice di software finanziari , che soffre con un calo dell'8,95%.



Lo scenario su base settimanale di Intuit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo della società statunitense di software ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 329 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 339,4, mentre il primo supporto è stimato a 318,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```