Londra: nuovo spunto rialzista per Kingfisher
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, con una variazione percentuale del 3,08%.
Lo scenario su base settimanale di Kingfisher rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Kingfisher, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,802 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,878. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,757.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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