Londra: nuovo spunto rialzista per Kingfisher

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , con una variazione percentuale del 3,08%.



Lo scenario su base settimanale di Kingfisher rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Kingfisher , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,802 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,878. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,757.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```