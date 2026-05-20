Londra: calo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che presenta una flessione del 2,12%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di JD Sports Fashion sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,7458 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 0,7346. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,757.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```