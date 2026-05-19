Londra: andamento rialzista per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,05%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di JD Sports Fashion rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di JD Sports Fashion mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,7654 sterline. Rischio di discesa fino a 0,7418 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,789.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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