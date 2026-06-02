Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di ArcelorMittal rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,98 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,52. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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