Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di ArcelorMittal rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,98 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,52. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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