Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di ArcelorMittal rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58,18 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 58,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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