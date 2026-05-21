New York: scambi al rialzo per Lam Research

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,28%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,11%, rispetto a +0,2% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Lam Research rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 305,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 295. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 315,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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