New York: scambi al rialzo per Lam Research
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,28%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,11%, rispetto a +0,2% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Lam Research rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 305,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 295. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 315,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```