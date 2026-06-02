Piazza Affari: andamento sostenuto per Piaggio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle due ruote , con una variazione percentuale del 2,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Piaggio rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società industriale . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,764 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,75. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,743.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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