Piazza Affari: andamento sostenuto per Piaggio
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle due ruote, con una variazione percentuale del 2,21%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Piaggio rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società industriale. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,764 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,75. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,743.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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