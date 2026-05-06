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Piazza Affari: amplia l'ascesa Piaggio

Migliori e peggiori
Piazza Affari: amplia l'ascesa Piaggio
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la big delle due ruote, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,22%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Piaggio rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della società industriale classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,724 Euro e primo supporto individuato a 1,667. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,781.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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