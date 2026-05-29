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Piazza Affari: andamento sostenuto per Sesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Sesa
Balza in avanti la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,01%.
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