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Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo
Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso, con una variazione percentuale del 3,30%.
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