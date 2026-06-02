Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che tratta in utile del 2,55% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technoprobe rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Technoprobe sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33,99 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,39. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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