Piazza Affari: in calo Avio

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda aerospaziale italiana , che sta segnando un calo dell'1,98%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Avio . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 39,94 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 37,65. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```