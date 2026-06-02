Piazza Affari: risultato positivo per Tamburi

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tamburi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Tamburi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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