Piazza Affari: risultato positivo per Tamburi
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tamburi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Tamburi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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