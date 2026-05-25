Tamburi, buyback per 518 mila euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 18 al 22 maggio 2026, complessivamente 61.555 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 8,4171 euro, per un controvalore di 518.115,02 euro.
Al 22 maggio quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.626.311 azioni proprie, pari all'11,729% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 8,92 euro.
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