Milano
14:44
49.955
+0,11%
Nasdaq
26-mag
30.001
+1,76%
Dow Jones
26-mag
50.462
-0,23%
Londra
14:44
10.507
+0,14%
Francoforte
14:43
25.321
+0,54%
Mercoledì 27 Maggio 2026, ore 15.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: risultato positivo per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: risultato positivo per Brunello Cucinelli
Migliori e peggiori
,
In breve
27 maggio 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Bene il
re del cachemire
, con un rialzo del 3,77%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: movimento negativo per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: balza in avanti Brunello Cucinelli
Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
Titoli e Indici
Brunello Cucinelli
+3,97%
Altre notizie
Piazza Affari: rosso per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: rosso per Brunello Cucinelli
Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
Brunello Cucinelli, scomparsa la consigliera indipendente Katia Riva
Piazza Affari: risultato positivo per Avio
Piazza Affari: risultato positivo per Amplifon
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto