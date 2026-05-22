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Piazza Affari: risultato positivo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: risultato positivo per Avio
Avanza l'azienda aerospaziale italiana, che guadagna bene, con una variazione del 3,26%.
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