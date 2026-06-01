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Piazza Affari: risultato positivo per LU-VE Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per LU-VE Group
Rialzo marcato per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.
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